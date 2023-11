In Italia 4 milioni di auto con i chilometri taroccati L' elettrico spinge la truffa

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 novembre 2023) Incircolano quattrodicon i“scalati”, ovvero opportunamente ridotti da commercianti disonesti al momento della vendita della vettura usata. Una percentuale in crescita. Il dato emerge dalla nuova ricerca effettuata da carVertical,società che si occupa di analizzare lo storico dei veicoli. Elaborando migliaia di dati sui mercati di 25 Paesi risulta che siamo al decimo posto in termini di trasparenza a parimerito con il regno Unito. E non si tratta di unadi poco conto: nella sola Europa, secondo uno studio del Servizio ricerca del Parlamento Ue il business che fa capo alle frodiche è stimato in 8,77 miliardi di euro. Leggi l’articolo completo su Verità e Affari