In guardia | una storia vera ha ispirato il film sulla violenza sulle donne?

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 24 novembre 2023) Infrancese del 2022, opera prima della regista Alexandra Lamy, non è direttamentea una: la pellicola, che vede protagoniste tre, vittime disessuale, in grado di ritrovare la propria identità grazie a un percorso terapeutico incentratoscherma, è tratto dal fumetto Touchées del giovane artista francese Quentin Zuttion. La trama delracconta di Lucie, in fuga da un ex marito violento, che per ricostruire da capo la propria vita decide di iscriversi a un corso di schermaterapia organizzato dall’associazione Stop Aux Violences Sexuelles (realmente esistente); qui, la donna, che ha con sé un figlio piccolo, farà amicizia con Tamara e Nicole, anch’esse vittime di abusi. La ...