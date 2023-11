In guardia | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 novembre 2023) In: trama, cast e streaming delsu Rai 3 Stasera, venerdì 24 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3, in occasione della Giornata internazionale dell’eliminazione della violenza sulle donne, va in onda Indiretto da Alexandra Lamy con Mélanie Doutey, Hugo Fié, Hugo Diego Garcia, Chloé Jouannet e Claudia Tagbo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Lucie si è appena trasferita ad Anduze con il figlio, Léo, per allontanarsi dal violento ex marito. Nella speranza di ricostruirsi una vita, si iscrive a un percorso di terapia basato sulla scherma e offerto da un’associazione locale. Lì incontra altre donne vittime di violenza sessuale e stringe un’amicizia sincera con Tamara e Nicole. A poco a poco, i partecipanti ritrovano la fiducia in se stessi grazie agli esercizi con la ...