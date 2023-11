In fiamme tre auto | danni anche ad un edificio

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoi VIgili del Fuoco alle ore 23’30 di ieri 23 novembre, sono intervenuti a Solofra in via Toppolo per un incendio che ha interessato trevetture in sosta. Due sono state le squadre intervenute le quali hanno spento leche hanno avvolto interamente i tre veicoli, e hanno messo in sicurezza l’intera area.si sono registrati alla facciata dell’limitrofo, ma nessuna persona è rimasta coinvolta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

