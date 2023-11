Immobile abusivo nella Riserva naturale | scatta il sequestro dei carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn piccola abitazione abusiva realizzata in un’area protetta ricadenteregionale “Lago di Falciano” è facente parte della Rete Natura 2000, è stata sequestrata daiforestali a Falciano del Massico (Caserta). Si tratta di unedificato in economia con blocchi di tufo, termoblocchi in laterizio e copertura con pannelli coibentati. Idel Nucleo Forestale di Castel Volturno hanno notato la costruzione nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto ai reati ambientali; hanno così sottoposto l’e denunciato il proprietario per reati in materia urbanistico-edilizia e sismica, deturpamento del paesaggio, danneggiamento di ...