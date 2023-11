Ilary Blasi | “Totti mi ha tradito con Noemi | ecco come l’ho scoperto”

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 novembre 2023) “Francesco mi ha tradita con”. Cosìnel suo documentario Unica, uscito oggi – 24 novembre 2023 – su Netflix in cui racconta la sua verità sulla fine della relazione con Francesco. Quando comincia a circolare la storia dichiede spiegazioni al marito. “Non so chi sia – diceva lui – forse me l’hanno presentata al circolo del Padel. Guarda la foto, sta cinque file dietro, non è vicino a me”.scoppia a piangere: “Francescoha giurato di fronte a me e ai nostri figli che la storia conBocchi era tutta inventata”. “Andava tutto bene?”, la domanda dell’autore del documentario. “Facevamo sesso regolarmente, anche più di una coppia che sta insieme da 20 anni”, la ...