Ilary Blasi | «Totti mi cercava se**ualmente prima di vedere Noemi»

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il documentario "Unica" su Netflix si chiude con una domanda a: "Tutto sto casino, per assurdo che possa sembrare, è per un caffè. Tu lo riprenderesti quel caffè?" "Farei pure altro a sto punto, no dai scherzo", è stata la risposta della conduttrice. Il caffè è quello che ha preso insieme a un altro uomo, con l'amica Alessia, caffè che ha fatto andare su tutte le furie «l'ottavo Re di Roma». E proprio da qui vogliamo partire per riportare quanto raccontato sulle corna di FrancescoconBocchi, le richieste assurde che sarebbero state avanzate alla sua ex moglie, la figlia Isabel 'usata' come scusa per incontrare la Bocchi di nascosto, i Rolex 'rubati', borse e scarpe di lusso nascoste. È il 22 febbraio 2022: laviene a sapere dai giornali die ...