Ilary Blasi “massacra” Totti | “Facevamo sess0 regolarmente ma lui mi tradiva con Noemi”

Ilary Blasi a New York con Bastian per il primo anniversario

Esce "Unica" su Netflix efugge a New York con Bastian Muller per festeggiare il loro primo anno di fidanzamento. E infatti in una delle foto condivise su Instagram dalla coppia si legge: "Where it all began". ...

Come ha fatto Ilary Blasi a ritrovare scarpe e borse “rubate” da Totti: la rivelazione in Unica

Ricordate la storia dei Rolex rubati, alla quale Francesco Totti reagì prendendo tutte le borse e le scarpe di Ilary Blasi In Unica la conduttrice ...

Ilary Blasi: “Totti mi ha tradito con Noemi, ecco come l’ho scoperto”

“Francesco mi ha tradita con Noemi”. Così Ilary Blasi nel suo documentario Unica, uscito oggi – 24 novembre 2023 – su Netflix in cui racconta la sua verità sulla fine della relazione con Francesco ...