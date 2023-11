Ilary Blasi e le rivelazioni in Unica | il caffè con un altro | il maschilismo di Totti | l' investigatore | la conferma su Noemi Bocchi

Ilary Blasi sui tradimenti : "Non è che mi ha trovata a sco**re con un altro". Tutta la sua verità in Unica

Ilary Blasi ha svelato come ha scoperto il tradimento di Francesco Totti

Proprio in queste ultime ore è stato pubblicato sulla piattaforma streaming Netflix l'atteso docu - film in cuiha voluto raccontare la sua verità legata alla separazione da Francesco Totti. E in questa occasione ha anche rivelato che tra loro tutto è precipitato nel momento in cui ha scoperto di ...

Retroscena di Ilary Blasi sul divorzio da Francesco Totti svelato nel docufilm Netflix: "Finita per un caffè"

Ilary Blasi ha raccontato la sua versione dei fatti sulla separazione con Francesco Totti nel docufilm intitolato Unica trasmesso da Netflix.

Ilary Blasi: “Totti mi ha tradito con Noemi, ecco come l’ho scoperto”

“Francesco mi ha tradita con Noemi”. Così Ilary Blasi nel suo documentario Unica, uscito oggi – 24 novembre 2023 – su Netflix in cui racconta la sua verità sulla fine della relazione con Francesco ...