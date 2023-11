Il troppo repentino cambiamento di Santos

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il turn heel diEscobar ai danni di Rey Mysterio non si può certo definire “inaspettato”. Era, anzi, il naturale epilogo di una stable che non era stata capace di chiarire i suoi obiettivi e le sue peculiarità sin dall’inizio. È facile dichiararsi una stable di latinoamericani. Il difficile sta nello scegliere un leader valido (e l’atleta di San Diego, come ho già scritto in passato, non è mai stato idoneo al ruolo) e nell’esplicitare ciò che si vuol raggiungere. L’LWO ha fallito su tutti i fronti e la sua fine, oltre ad essere prevista, era parecchio auspicata. E non poteva che arrivare nel modo in cui è arrivata conche, per un motivo pescato dal mazzo, tradiva il suo mentore Rey.come “face” funziona poco, mancando di carisma e di personalità originali. Ma non è colpa tutta colpa sua. ...