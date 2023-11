Il Suzuki Green Friday 2023 si tinge di blu

TORINO - Continua l'impegno dia favore del pianeta, e nel 2023 l'azienda promuove la terza edizione del progettoFriday. Quest'anno, la missione si concentra sulla salvaguardia del mare, tingendo l'iniziativa di un nuovo colore: il blu. Dopo la creazione del bosco diffuso, arrivato a contare ...

Suzuki Green Friday, che idea - Mondo Auto - AutoMoto FormulaPassion.it

Logistica e consegna acquisti fanno 1,2 milioni di tonnellate di CO2. Il prezzo ambientale del Black Friday Corriere della Sera

Il Suzuki Green Friday 2023 si tinge di blu

TORINO (ITALPRESS) - Continua l'impegno di Suzuki a favore del pianeta, e nel 2023 l'azienda promuove la terza edizione del progetto Suzuki ...

Jay Bharat Maruti lays foundation stone for new plant in Sonipat

Jay Bharat Maruti (JBML), a leading auto component manufacturer and tier 1 supplier to Maruti Suzuki India has laid the foundation stone for its new plant in Kharkhoda, Sonipat, Haryana.