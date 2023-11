Il sannita Saby Mainolfi è il ‘miglior responsabile di settore giovanile’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta a Salerno presso il S. Joseph Resort il “Gran Galà del Calcio”, che ha visto la consegna dei premi Best Awards della Serie C ai protagonisti di questo campionato. Tra i premiati va sottolineato il riconoscimento che è stato attribuito, come miglioredigiovanile per la stagione sportiva 2022/2023, a. Un grande riconoscimento per il tecnico di Telese Terme, che da alcuni anni è alla guida dell’attività giovanili della Juve Stabia.è un protagonista del calcioconsiderato che continua a guidare la Scuola Calcio Valle Telesina, fondata dal padre l’indimenticato Ubaldo, che da anni è una fucina di calciatori approdati nei campionati professionistici e nei massimi tornei dei dilettanti. Del resto ...