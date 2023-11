Il Rublo è meglio del dollaro | crescita di oltre 10% | è la valuta più performante al mondo

Russia resiliente L'ultima mossa di Putin per beffare l'Occidente

... invece ci è andata molto", ha detto il ricco uomo d'affari vicino al Cremlino, ammettendo "... alzando il costo del denaro, nel tentativo di frenare la caduta del, portando i tassi d'...

Rublo meglio del dollaro, è la valuta più performante al mondo nelle ultime settimane ilmessaggero.it

L’ottimismo di Putin: perché questo è stato il suo mese migliore negli ultimi 2 anni (e qual è la sua... Corriere della Sera

Tredicesima, quando arriva il pagamento a dicembre Ecco il calendario categoria per categoria

Dicembre è il mese della tredicesima mensilità per lavoratori dipendenti e pensionati. Arriva in date diverse a seconda della categoria di appartenenza, mentre il calcolo è ...

Colf e badanti, nuovo click day a dicembre: ecco quando, come e chi può fare domanda

Nuovo click day per colf e badanti. Il Decreto Flussi definisce la programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia per il triennio 2023-2025, stabilendo quote di ingresso per ...