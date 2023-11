Il pianista tedesco Christian Pabst | perugino di adozione | pubblica «The Palm Tree Line» | calde vibrazioni di un jazz sospeso tra passato e presente

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 24 novembre 2023) Per quanto basato su un concept moderno, il disco rivolge sovente lo sguardo allo specchietto retrovisore, sviluppando una rilassata aura di benessere fisico e mentale, nonostante i momenti intensi ed un trioin perfetta armonia che fa sul serio. // di Francesco Cataldo Verrina // Sembra che ci sia un punto sulla terra, in una regione compresa tra il 44° grado nord e il 44° grado sud, dove lee crescono nella maniera più naturale tratteggiando ambientazioni dai cromatismi magici ed avvolgenti. Non è un bollettino per naviganti, ma un’indicazione per i cercatori di buona musica. Il, italiano di, sembra abbia trovato in quella che chiama «The» ...