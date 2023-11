Il pianeta non fa sconti e il prezzo da pagare per rimetterlo in sesto è già troppo caro Quindi compriamo meglio | sprechiamo meno | ricicliamo al massimo Ecco perché Vestiaire Collective cambia passo

Leggi su amica

(Di venerdì 24 novembre 2023) Necessità e tendenze, desideri e priorità. La moda vive una dicotomia che, da sempre, spinge a porsi domande. Con una produzione incalzante, una comunicazione sempre più martellante e la creazione continua di nuovi bisogni, a risentirne è il. Quale miglior giorno se non il Black Friday, atteso dalle fashion victim per aggiudicarsi le migliori offerte di mercato, per riflettere sull’effettiva urgenza di possedere tanti capi. Nel mirino della critica troviamo il fast fashion che, proprio come suggerisce il nome, è l’esempio lampante di una moda veloce non solo in fase di acquisto e produzione ma anche di dismissione. Con la piattaforma di second hand di lussoche bandisce alcuni brand dal proprio mercato e i ...