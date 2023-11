Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 27 novembre | Irene prenderà parte al concorso

(Di venerdì 24 novembre 2023) Glide Il8 inerenti alla puntata che verrà trasmessa su Rai 1 lunedì 272023, rivelano che Tancredi vedrà sfumare la possibilità di potersi operare alla gamba, l’uomo di sua spontanea volontà deciderà di abbandonare la struttura ospedaliera.si deciderà a prendereall’ambitoche andrà a decretare la miglior commessa di Milano. Umberto si recherà da Vittorio Conti per una proposta importante. Matildeuna decisione definitiva sul rapporto con Tancredi. Il8,decide dicipare alNel corso del nuovo appuntamento de Il ...

Il Paradiso delle Signore - anticipazioni al 1°dicembre : Matilde non perdona Tancredi

A Saliceto il Jazz incontra la Divina Commedia

Con il terzo appuntamento " domenica 7 aprile 2024 " dedicato al binomio- Duke Ellington , si tornerà al Castello, Salascuderie.

“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: le difficili scelte di Agata Tv Sorrisi e Canzoni

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Matilde e Tancredi lontani, Vittorio sconfitto SulmonaOggi

Maradona, uno striscione al Centro Paradiso: «D10S è immortale»

«Dio è immortale», scritto in arentino per non perdere le abitudini migliori. Nel giorno del terzo anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, la Curva A ha ...

Alla scoperta della Val d’Ega tra Borghi, natura e attrazioni imperdibili

val dega borghi dolomiti monte catinaccio lago di carezza nova levante mercatino di natale specialità foto viaggio ...