Il monito di Georgieva all' Italia | Su debito e deficit fate presto

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 novembre 2023), Francia e Spagna "hanno visto il loro rapporto trae prodotto interno lordo aumentare in modo significativo. La loro risposta di bilancio è stata molto forte, giustamente, ma ha portato a un aumento dei livelli di. Quindi ora devono allacciarsi le cinture e procedere a correzioni di bilancio". E' questo illanciato dalla presidente del Fondo monetario internazionale Kristalina, in un'intervista concessa ad alcuni quotidiani europei tra cui il Corriere della Sera. Per questa ragione la capa del Fmi si spinge a dire che "per l’Europa avanzata nel suo complesso, raccomandiamo correzioni più significative. Quest’anno prevediamo una stretta di bilancio dello 0,3 per cento. L’anno prossimo dovrebbe arrivare allo 0,85 per cento". ...