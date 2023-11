Il meglio di Ridley Scott in 10 film da vedere o rivedere

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il nuovodi(Napoleon, interpretato da Joaquin Phoenix) è arrivato al cinema il 23 novembre preceduto da critiche miste. In attesa dicome andrà al box office, abbiamo ripercorso la straordinaria carriera del regista attraverso i 10secondo noi più belli, in ordine cronologico dal più vecchio al più recente. I duellanti (1977) THE DUELLISTS, from left: Harvey Keitel, Keith Carradine, 1977 I duellanti (1977) Courtesy Everett CollectionUn esordio-capolavoro, con due attori protagonisti mostruosamente bravi, Harvey Keitel e Keith Carradine, che ottenne il premio per la miglior opera prima al festival di Cannes.aveva in mente Barry Lyndon di Stanley Kubrick e un budget a disposizione molto più risicato, ma superò l’ostacolo economico brillantemente. ...