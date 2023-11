Il format non cambia | ma ci sono alcune novità | tra cui la nuova coach Arisa

Leggi su iodonna

(Di venerdì 24 novembre 2023) Quest’anno The Voice Kids, il programma condotto da Antonella Clerici, parte prima del veterano The Voice Senior (l’appuntamento è per febbraio 2024). Dopo l’esperimento dello scorso anno in due puntate, l’edizione kids del talent show musicale si prende quest’anno cinque serate (da stasera su Rai 1 alle 21.30 fino alla finale del 22 dicembre). Antonella Clerici scoppia a piangere in diretta tv: la sorpresa dell’amica Anna Moroni X ...