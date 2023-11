Il discorso di Gino Cecchettin all' Università di Padova | Capire come sradicare violenza

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 24 novembre 2023)- il papà di Giulia, uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta - è intervenuto all’inaugurazione della posa di due panchine rosse all’di, installate in memoria della studentessa di Ingegneria biomedica. "Voi siete il futuro, e ognuno di voi sta cercando dicosa è mancato a tutti i livelli, dai docenti agli studenti, ai genitori, perché anche io mi faccio delle domande, e magari confrontandoci, cerchiamo dicosa si può fare, trovare un protocollo, un modo per poterla, in particolare lasulle donne", ha detto in un passaggio del suo intervento.