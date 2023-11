Il dipartimento di Scienze Politiche e il Liceo Scientifico Cortese di Maddaloni contro la Violenza sulle Donne

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 24 novembre 2023) Caserta. Ildidell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con sede in Caserta, sarà parte attiva, nella mattinata di domani, alla celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della, promossa ed organizzata dal“Nino” di. “Insieme per dire basta!” è il titolo dell’assemblea indetta dagli studenti dell’istituto superiore dell’antica Calatia, capeggiati da Vittorio di Sena, per ricordare la ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, per commemorare la vita, l’attivismo e soprattutto il coraggio di 3 sorelle: Patria, ...