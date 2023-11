Il colosso del risparmio Amundi | “Nel 2024 crescita russa tripla rispetto alla zona euro Le sanzioni sono del tutto inefficaci”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Secondo le stime delpeo delgestito, nellaeconomica della Russia sarà il triplo di quella della. Gli economisti del gruppo si attendono che il Prodotto interno lordo di Mosca cresca dell’1,5% l’anno prossimo per poi accelerare ulteriormente al 2% nel 2025. Due cifre che si confrontano con il + 0,5% e + 1,2% che dovrebbero invece caratterizzare lanelle due stesse annate. Lenon stanno funzionando, di sicuro non come si pensava. Questi numeri “significano che Stati Uniti,pa, Giappone ed Australia nonin grado di sanzionare efficacemente uno stato. Possiamo dispiacercene ma questa è la ...