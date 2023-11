Il Cercasuoni | la delicata serie Rai per età prescolare

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 novembre 2023) Dal 23 novembre alle 16 su Rai YoYo, ma tutta disponibile su RaiPlay, Ilè unainclusiva che segue le avventure di un bambino parzialmente sordo, realizzata in tecnica mista con riprese dal vivo e animazione stop motion. Parliamo spesso di animazione come mezzo e non come genere, di produzioni animate che possano comunicare anche al pubblico più adulto, ma è innegabile che ci sia, e debba esserci, anche un mondo animato che parla, e lo fa bene, al pubblico più giovane. Settore in cui canali come Rai YoYo sono riferimento e dimostrano di saper continuare l'ottimo lavoro impostato negli anni anche con produzioni come Il, in onda da giovedì 23 novembre alle 16, ma disponibile in boxset con tutti gli episodi su RaiPlay. Trama essenziale, passione profonda Sono episodi brevi quelli che ...