Il campionato torna con Juve-Inter | '2' a 2 | 30 Mazzarri riparte da Bergamo | Napoli ok a 2 | 65

Scatta la squalifica per Fagioli - la nota Figc sul caso scommesse : così può tornare a giocare per l’ultima di campionato

Torna l’incubo penalizzazioni : -12 in campionato

Calcio : Italiano avverte Juve 'Vogliamo tornare a correre in campionato'

Pallanuoto : torna il campionato - vince sempre la Pro Recco. AN Brescia ferma la corsa del Trieste

Derby d'Italia con vista primo posto: la Juve cerca il sorpasso ma è avanti l'allungo nerazzurro

Commenta per primo La Serie Acon una tredicesima giornata ricca di big - match. Il più importante è sicuramente il derby d'... Nonostante in campo ci siano le due migliori difese del, ...

Serie A: il campionato torna con Juve-Inter, 2 a 2,30 GiocoNews.it

Sampdoria-Spezia, un Derby che vale doppio

Il Derby della Liguria conta più dei tre punti in palio. I blucerchiati vogliono vincere per avvicinare i playoff. i bianchi abbandonare zone di classifica ...

Pecchia: «Modena a viso aperto Un vantaggio per lo spettacolo e per noi»

Alla vigilia della 14ª giornata del campionato di Serie B torna a parlare ai microfoni della stampa locale mister Fabio Pecchia per presentare la sfida tutta emiliana contro il Modena, in programma do ...