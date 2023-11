(Di venerdì 24 novembre 2023) PECHINO, 23 novembre 2023 /PRNewswire/ — JA, produttore leader di impianti fotovoltaici altamente performanti, recentemente ha ottenuto un’ulteriore convalida del suo impegno alla sostenibilità con il superamento delle valutazioni riguardanti la Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD, Environmental Product Declaration) relativa a varie linee ditramite l’autorevole istituto francese Kapstan, che ha comportato la registrazione degli impianti EPD ine in. Questo risultato dimostra che grazie al suo costante impegno nella progettazione ecologica, nella riduzione dell’impronta di carbonio e nell’adozione di prassi di fabbricazione sostenibile, JAcontinua a superare importanti verifiche effettuate da terze parti, aumentando così la propria influenza e competitività ...

Montascale per disabili : i prodotti per ogni tipologia di scala e dislivello

Donne e videogiochi. Una questione di genere

...nell'ambito creativo e produttivo dell'universo videoludico a partire dagli albori di questo...nelle diverse aree necessarie per lo viluppo del settore e l'ottimizzazione di". Se ai ...

I prodotti di tipo n JA Solar superano la valutazione EPD in Norvegia ... Adnkronos

Ultra processati, non tutti hanno effetti negativi sulla salute ilfattoalimentare.it

I prodotti di tipo n JA Solar superano la valutazione EPD in Norvegia e in Italia

I prodotti della serie tipo p e tutti i prodotti DeepBlue 4.0 Pro tipo n realizzati da JA Solar al momento hanno superato la valutazione EPD in Norvegia e in Italia; in particolare, sono ...

Come scegliere l'olio viso migliore in base al proprio tipo di pelle. Sì, anche se è grassa

Idratante e protettivo, è il prodotto da avere a portata di mano quando la cute è molto secca, ma non solo. Ecco perché dovreste includerlo nella beauty routine quotidiana ...