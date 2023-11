I Miti del Wrestling | Info & Match annunciati per “Sky Is The Limit 2”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 24 novembre 2023) Lee iper “Sky Is The2”, prossimo Show della promotion campana in programma Sabato 25 Novembre a Torre del Greco (NA): Idel“Sky Is The2”Sabato 25 Novembre – Torre del Greco (NA)Tenda Geodetica Complesso Lasalle – Via Gen. Dalla Chiesa Inizio Ore 20 – Ingresso GRATUITO: -Tom La Ruffa difende l’UE Champion contro Fabio Ferrari, Flavio Augusto e un lottatore annunciato nella serata;-“Il Divo” Al Bettini, Davide Adami, Fashion Gabriel, “Il Fantasista” Gianluca VItale, Marcus Valentine, Mirko the Kid, “Judo Warrior” Nic Fedeli e Tao Man si affronteranno in un Torneo per assegnare la 2° edizione del Trofeo “Sky Is The”;-Dave Blasco ...