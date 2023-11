I genitori supereroi delle adozioni

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 novembre 2023) Nellec’è una forma straordinaria di «com-passione»: iche vogliono condividere il futuro con un bambino spesso problematico. È tempo di aiutare chi compie questo grande gesto con una legge più adeguata. In un tempo che vede i bambini ostaggio degli errori dei grandi, in un tempo in cui il numero dei minori lasciati a sé stessi aumenta, ebbene, in questo tempo, nel 2023, sono arrivati solo 291 bambini adottati in confronto ai 1.295 del 2013. Non c’è dubbio che ci siano fattori esterni a rendere particolarmente difficile l’individuazione dei piccoli da adottare, addirittura alcuni Paesi hanno chiuso definitivamente alleinternazionali. È il caso dell’Etiopia, della Cambogia e dei Paesi in guerra come l’Ucraina e la Federazione Russa, Stati che avrebbero bisogno eccome di questo prezioso istituto. D’altra ...