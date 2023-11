Pestaggio Scagni, la madre: 'Una vendetta per i nostri attacchi alla polizia'

'Il mio timore è semplice: ho paura che - dice Antonella Zarri a La Stampa - controsia andata in scena una vendetta per quello che abbiamo denunciato noi, i suoi. E vi annuncio una ...

Papà e mamma Scagni: «I nostri figli come Giulia, lo Stato non li ha difesi. Ora ci resta solo l’amore per il... Corriere della Sera

Alberto Scagni massacrato di botte in carcere: l'ergastolo per l'omicidio della sorella, denuncia della madre Virgilio Notizie

I genitori di Alberto e Alice Scagni: «I nostri figli come Giulia, lo Stato non li ha difesi. Ora ci resta solo l’amore per il nipotino»

Antonella Zarri e Graziano Scagni: «Alberto torturato in carcere con uno sgabello, gli hanno spaccato la faccia. Verrà ucciso, è una vendetta. Nordio dovrebbe intervenire» ...

Scagni massacrato in carcere a Sanremo da due detenuti, la madre accusa: “Picchiato per vendetta dopo le nostre denunce”

«Come ho accennato, nel processo in Corte d’assise siamo finiti sotto accusa noi, messi in croce come se la matrice dell’orrore s’annidasse nei nostri comportamenti e non nel mancato intervento dello ...