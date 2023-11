I compagni collaborano e poi ti ingiuriano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) «Collaboriamo, brutti fascisti». Se non parlassimo di cose maledettamente serie, verrebbe quasi voglia di scherzare e di riassumere così la pazzotica linea nei confronti del governo tenuta dal Pd e dalla sinistra (politica e mediatica), purtroppo con eccezioni più rare di un quadrifoglio, in materia di contrasto al femminicidio. Nemmeno a giorni alterni, ma addirittura nell'arco della stessa giornata, si manifestano infatti - intrecciati come legni di vimini- due orientamenti comunicativi opposti gestiti sempre dal Nazareno e dalla stampa di riferimento (cioè quasi tutta): da un lato, dichiarazioni di disponibilità alla collaborazione con l'esecutivo; dall'altro, selvagge e reiterate accuse di patriarcato-maschilismo-machismo rivolte contro la destra. A qualunque individuo ragionevole, la cosa appare immediatamente per ciò che è: un mix di schizofrenia politica e di cinica ...