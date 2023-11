Hunter Schafer | la cattiva di “Hunger Games” | «Gioco con l’identità | anche nella vita» L’intervista

Leggi su amica

(Di venerdì 24 novembre 2023) Attivismo, moda, design e illustrazione sono sempre state le passioni di, che non ha mai considerato il mestiere di attrice come una possibile carriera. «Non mi piace essere al centro dell’attenzione», racconta in un’intervista prima dello sciopero del sindacato degli attori Sag-Aftra contro le regolamentazioni del mondo streaming e l’uso dell’intelligenza artificiale.è diventata famosa per il ruolo di Jules in Euphoria, personaggio transgender (come lei,reale) che ha una relazione complessa con Zendaya nei panni di Rue Bennet, la protagonista della serie. La modella attrice, uno dei volti (con Benedict Cumberbatch, Kodi Smit-McPhee, Letitia Wright e Li Xian) della ...