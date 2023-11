Hollywood e la glorificazione delle relazioni tossiche

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 novembre 2023) I ragazzi carini sono velenosi. Pretty Boys are Poisonous. Il titolo del libro di Megan Fox, pubblicato lo scorso 7 novembre, sembra fare eco a quel «bravo ragazzo» così tante volte utilizzato per descrivere Filippo Turetta. Una raccolta di poesie - 70, per un totale di 176 pagine, edite da Simon & Schuster - in cui l’attrice racconta di, abusi fisici e psicologici. Senza mai fare un nome, e sottolineando come gli uomini di cui parla non siano mai usciti pubblicamente con lei, Fox parla di un compagno che la picchiava fino a farle riconoscere «il familiare sapore del sangue sulla lingua». Nonostante le rassicurazioni da parte dell’autrice che l’attuale compagno, la rockstar Machine Gun Kelly, l’abbia supportata - anzi, persino incoraggiata - a pubblicare le sue poesie, è difficile non ricollegare a lui alcuni dei testi più ...