Hockey ghiaccio | nella serata di ICE League importanti successi per Val Pusteria e Bolzano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Sei incontri in programmadi ICE2023-2024 con due squadre italiane impegnate sul. Valha centrato il successo per 2-1 in casa del Klagenfurt. Gli altoatesini sbloccano il punteggio già nel primo periodo dopo soli 4:01 minuti, grazie a Mantlinger su assist di Frycklund. Pareggio dei padroni di casa austriaci al 17:34 con Mursak in power-play su assist di Postma, quindi i gialloneri vanno a segno con Petan al 37:29 su assist ancora di Frycklund per il 2-1 finale.vince 4-2 contro Innsbruck. Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, gli Squali austriaci sbloccano il punteggio grazie a Green al 20:34 su assist di Mackin. Pareggio dei Foxes con Halmo in power-play al 37:00 su assist di Gazley, prima del 2-1 messo a ...

Sarà pronto tra due anni il nuovo Ice Rink di Pinè

L'intervento sarà diviso in tre lotti: il primo coinvolge il palazzetto delal quale sarà ...utilizzata anche come impianto indoor per il tiro con l'arco) e di un nuovo stadio per l'...

La due giorni bernese va di traverso al Lugano

È una sconfitta che fa sicuramente male quella rimediata per 4-2 dal Lugano sulla pista del Berna, in quanto non è unicamente sinonimo di fine settimana a secco di punti, ma ha come conseguenza pure i ...

