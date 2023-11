Ho un tumore | ho bisogno di voi Eleonora Giorgi | una confessione drammatica | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023)ha il cancro. Lo ha rivelato la stessa attrice oggi 24 novembre nel corso del programma Pomeriggio Cinque in onda su Canale 5 ospite di Myrta Merlino. "Mi hanno diagnosticato unal pancreas", ha infatti raccontato la stessa attrice che poi ha aggiunto rivolgendosi direttamente ai suoi fan: "La malattia mi ha fatto toccare con mano l'amore dei miei figli ad un livello che io non immaginavo. Un pensiero ai miei figli che sono stati straordinari". E ancora: "La mia famiglia, a parte le persone più care, è il mio pubblico: hodi voi, del vostro amore. Ora inizierò un cammino che condividerò con tante altre persone: chemio, operarsi e poi... il ritorno". "Non siamo superman, non dobbiamo vergognarci della malattia", osserva l'attrice, "una cara amica, molto prudente e molto buona, ...