Hamas usa i bimbi come merce di scambio E facciamo finta di nulla

(Di venerdì 24 novembre 2023) 00:00 Buongiorno ai commensali. È in libreria il mio nuovo libro Gli altarini della sinistra che potete pure ordinare! 00:35 Fantastico Antonio Polito, fondo del Corriere della Sera, che non potendo attaccare la Meloni, perché non si sa mai, faAldo Cazzullo: attacca i sovranisti stranieri. Ma resta pur sempre un comunista nell’animo: riesce a mettere Sanchez, lo spagnolo, quello dell’amnistia, tra gli amici della società aperta che Polito ha scoperto per caso qualche anno fa. Sono proprio gli altarini della sinistra: ci fanno la lezione loro di che cosa voglia dire essere liberali. 04:00 Leggete piuttosto Giulio Meotti sul Foglio che ci spiega bene il caso olandese. 05:30 Giorgia Meloni sbaglia data di convocazione dei sindacati e la rimanda. 06:30 Parola ai commensali. 07:37 La ridicola standing ovation a Giulia Cecchettin in Parlamento. Quanta ipocrisia! 09:25 ...