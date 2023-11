Hamas si riorganizza | Netanyahu guadagna tempo e riporta a casa parte degli ostaggi | ecco perché la tregua a Gaza può andare bene a tutti

(Di venerdì 24 novembre 2023) Respirano i familiariisraeliani. Respira, che da un mese e mezzo affronta la potenza di fuoco di Israele. Respira Benjamin, sempre più pressato internamente da chi chiede di salvaguardare le vite dei rapiti e chi, nella comunità internazionale, chiede di mettere fine a una guerra che ha già provocato quasi 15mila morti in un mese e mezzo. Con lanella Striscia respira soprattutto la popolazione di, portata allo stremo da una campagna di bombardamenti a tappeto senza precedenti nell’enclave palestinese. Il silenzio delle armi vaun po’ a, ma nessun cessate il fuoco, nessuna pace in vista. Lo ha detto il ministro della Difesa, Yoav Gallant: “Stop alle ostilità per quattro giorni, poi la guerra durerà ...

Biden: 'Con il cessate il fuoco Hamas si riorganizza, loro strategia è nascondersi fra i civili'

"Fino a quandosi aggrappa alla sua ideologia di distruzione, un cessate il fuoco non è pace. Per i componenti diogni cessate il fuoco" serve "per ricostituire le scorte di razzi, riposizionare i combattenti e iniziare nuovamente a uccidere i civili". Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in ...

Hamas si riorganizza, Netanyahu guadagna tempo e riporta a casa parte degli ostaggi: ecco perché la tregua a… Il Fatto Quotidiano

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Netanyahu: ancora nessun accordo su ostaggi, anche leader di ... Il Sole 24 ORE

La trattativa. Un'alba di tregua per Gaza. Ma sarà breve

Lo slittamento della procedure rispetto ai piani iniziali ha allungato l’angoscia dei parenti. Le persone liberate dovrebbero uscire attraverso il valico di Rafah ...

L'accordo con Hamas rende l'autodifesa di Israele ancora più debole

Le pressioni americane, quelle del partito umanitario e dell’opinione pubblica israeliana, hanno indotto Netanyahu ad accettare la tregua. La scelta apre a un appeasement con l’Iran che sa di impunità ...