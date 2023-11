Hamas consegna i primi ostaggi al Comitato internazionale della Croce rossa

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Iniziato il rilascio : «I 13 ostaggi israeliani consegnati alla Croce Rossa - sono in Egitto». Liberati anche 12 thailandesi

È il giorno della tregua. Primo scambio ostaggi - detenuti

Una fonte interna adha detto all'AFP che ladegli ostaggi avverra' "in segreto, lontano dalla stampa". Israele rilascera' in Cisgiordania 39 prigionieri palestinesi , tra cui 24 donne ...

Hamas consegna i primi ostaggi al Comitato internazionale della ... Internazionale

Al via il cessate il fuoco a Gaza: oggi i primi 13 ostaggi a Israele Euronews Italiano

Hamas ha consegnato il gruppo a funzionari della Croce rossa, che da Gaza ha accompagnato gli ostaggi oltre il valico di Rafah

Gaza, media: «I 13 ostaggi israeliani sono già in Egitto». In vigore cessate il fuoco

di Mauro Evangelisti No, mia mamma non verrà rilasciata. Non ho vinto alla lotteria». Guy Metzger è il figlio di Tamar, 78 anni, e Yoram, 80 anni, tenuti in ostaggio dal ...