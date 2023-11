Guerra Israele-Hamas ultime notizie | Gaza | scattato il cessate il fuoco tra Israele e Hamas Esercito Israele demolisce tunnel sotto ospedale Shifa

(Di venerdì 24 novembre 2023) Scattata stamattina la tregua tra. Pochi minuti dopo un razzo è stato intercettato dalle difese dello Stato ebraico. Per oggi è previsto il rilascio di 13 ostaggi israeliani, in cambio di 39 detenuti palestinesi. Sarà “una breve pausa” prima di “altri due mesi di”, prevede il ministro della Difesa israeliano Gallant. Nella notte raid nell’Indonesiano: una donna è morta e 3 persone sono rimaste ferite, secondoafferma di aver distrutto unusato dai terroristiil nosocomio di

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Qatar : tregua domani alle 7 - i primi ostaggi liberi nel pomeriggio

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Tregua domani alle 7 - i primi 13 ostaggi liberi nel pomeriggio

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Tregua domani alle 7 - i primi 13 ostaggi liberi nel pomeriggio. Israele : «Ucciso il comandante delle forze navali di Hamas»

Guerra Hamas-Israele - in vigore la tregua : nel pomeriggio lo scambio di prigionieri

Il caos di OpenAI non ha fermato la corsa dell'intelligenza artificiale

...per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente trae Hamas La clamorosa battaglia per OpenAI, dalla cacciata dell'ad Altman al futuro: tutto sulle faide nell'azienda di ChatGPT Lain ...

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Israele: «I colloqui proseguono, rilascio degli ostaggi non... Corriere della Sera

Guerra Israele-Hamas, al via la tregua. 13 ostaggi consegnati oggi pomeriggio ilGiornale.it

Israele-Hamas, tregua al via oggi: primi ostaggi liberi dal pomeriggio

Israele, ha poi proseguito "porterà avanti i suoi obiettivi di guerra e cioè sradicare Hamas, perché Hamas ha già promesso che lo rifarà ancora e ancora e ancora. Sono un culto terroristico genocida".

Guerra Israele-Hamas, iniziata la tregua di quattro giorni. I primi ostaggi rilasciati nel pomeriggio | DIRETTA

Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, venerdì 24 novembre. Tutte le informazioni. Scopri di più ...