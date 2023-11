Guerra Israele-Hamas ultime notizie | Gaza | scattato il cessate il fuoco tra Israele e Hamas Esercito Israele demolisce tunnel sotto ospedale Shifa

(Di venerdì 24 novembre 2023) Scattata stamattina la tregua tra. Pochi minuti dopo un razzo è stato intercettato dalle difese dello Stato ebraico. Per oggi è previsto il rilascio di 13 ostaggi israeliani, in cambio di 39 detenuti palestinesi. Sarà “una breve pausa” prima di “altri due mesi di”, prevede il ministro della Difesa israeliano Gallant

Guerra Hamas-Israele - in vigore la tregua : nel pomeriggio lo scambio di prigionieri

Tregua Israele - Hamas per 4 giorni dalle 07 : 00 di oggi - il rilascio di 13 ostaggi in cambio di 39 prigionieri palestinesi - Tel Aviv : "Breve pausa - poi almeno 2 mesi di guerra"

Medio Oriente, scatta la tregua. Quanto durerà il cessate il fuoco

Scatta la tregua trae Hamas dopo 49 giorni die quasi 15mila morti. Il cessate il fuoco, che durerà almeno 4 giorni, è scattato alle 7 nella striscia di Gaza. Comincia quindi il rilascio scaglionato di 50 ...

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Israele: «I colloqui proseguono, rilascio degli ostaggi non... Corriere della Sera

Gaza, scattato il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Scontri a Dublino, auto in fiamme e negozi ... Il Sole 24 ORE

Iniziata la tregua Israele-Hamas, camion con aiuti entrano a Gaza

Roma, 24 nov. (askanews) - Camion carichi di carburante e di aiuti sono entrati nella Striscia di Gaza dall'Egitto dopo l'entrata in vigore della tregua tra Israele e i combattenti palestinesi di ...

Iniziato il cessate il fuoco a Gaza, ma Israele avverte: “La guerra non è finita”

"La guerra non è ancora finita": questo il messaggio diffuso dall'esercito di Israele poco prima dell'entrata in vigore stamane di un cessate il fuoco in Medio Oriente concordato con l'organizzazione ...