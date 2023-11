Guerra Israele-Gaza | in corso la tregua | atteso alle 15 lo scambio di ostaggi

Tregua Israele - Hamas per 4 giorni dalle 07 : 00 di oggi - il rilascio di 13 ostaggi in cambio di 39 prigionieri palestinesi - Tel Aviv : "Breve pausa - poi almeno 2 mesi di guerra"

Israele e Hamas avviano la prima tregua nella guerra in corso nella Striscia Gaza

... compresa la Cisgiordania occupata da, dove la violenza è aumentata dall'inizio dellaa Gaza. L'esercito israeliano ha riferito che le sue truppe rimarranno dietro la linea del cessate ...

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Israele: «I colloqui proseguono, rilascio degli ostaggi non... Corriere della Sera

Gaza, scattato il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Scontri a Dublino, auto in fiamme e negozi ... Il Sole 24 ORE

La guerra a Gaza, il cessate il fuoco è «entrato in vigore»

Finalmente entrato in vigore a Gaza il cessate il fuoco fra Hamas ed Israele. Durerà almeno quattro giorni. Lo ha reso noto la radio militare. Nel pomeriggio è attesa la liberazione di 13 ostaggi ...

Iniziato il cessate il fuoco a Gaza, ma Israele avverte: “La guerra non è finita”

"La guerra non è ancora finita": questo il messaggio diffuso dall'esercito di Israele poco prima dell'entrata in vigore stamane di un cessate il fuoco in Medio Oriente concordato con l'organizzazione ...