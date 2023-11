Guerra Hamas-Israele | in vigore la tregua | nel pomeriggio lo scambio di prigionieri

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il cessate-il-fuoco di quattro giorni traè entrato instamattina 24 novembre a Gaza. A confermarlo è stata la radio militare israeliana. Per la liberazione dei primi tredici ostaggi israeliani, soprattutto donne e bambini, si attende il. In seguito torneranno in libertà anche 30 donne e minori detenuti in. Anche il confine settentrionale didovrebbe rispettare la sospensione dopo gli scontri con Hezbollah. Secondo gli accordi in totale 50 ostaggi ritroveranno la libertà in cambio di 150palestinesi. L’entrata indella pausa umanitaria, inizialmente prevista per giovedì, è stata rinviata a oggi, 49esimo giorno dellatrae ...