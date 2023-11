Guerra elettrica | armi nuove e storie minime al confine con la Russia

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 24 novembre 2023) È stato domato all’alba un incendio divampato nella notte nella stazioneChaginskaja, nell’area sud orientale di Mosca. Secondo Ria Novosti, rappresentante dei servizi di emergenza ha dichiarato che le cause sogno ignote. Ma sono di poche ore prima gli appelli del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ancora rivolti ai propri alleati. Tra le urgenze, il rischio concreto che il Paese non possa più produrre energiaa sufficienza per soddisfare la crescente domanda di riscaldamento. Gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina hanno lasciato già migliaia di persone al freddo e al buio. La società Ukrenergo ha chiesto agli operatori di Romania, Slovacchia e Polonia di aiutare il Paese in emergenza aumentando le forniture. La situazione secondo l’operatore di rete sarebbe ancora critica, dato che le riparazioni di ...