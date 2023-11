(Di venerdì 24 novembre 2023) In attesa che inizino le procedure di rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas, l'emittente Al - Jazeera ipotizza che la popolazione dipotrebbe godere dicinquedi ...

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | È scattata la tregua : camion con aiuti entrano a Gaza. «A Rafah si prepara l’arrivo degli ostaggi»

Guerra Israele-Gaza - in corso la tregua : rilasciati 12 ostaggi thailandesi

Guerra di Gaza, non si escludono altri 5 giorni di cessate il fuoco aggiuntive

In attesa che inizino le procedure di rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas, l'emittente Al - Jazeera ipotizza che la popolazione dipotrebbe godere di altri cinque giorni di cessate il fuoco, in aggiunta ai quattro iniziati stamani. La tv del Qatar ricorda che il governo di Tel Aviv ha promesso un giorno aggiuntivo per ogni ...

Tredici ostaggi israeliani consegnati alla Croce Rossa. LIVE Sky Tg24

Guerra Israele-Hamas, ultime news: 2 palestinesi uccisi a Gaza durante la tregua, 13 ostaggi liberati alle 16 Virgilio Notizie

Tregua a Gaza e scambio di ostaggi, cosa sta succedendo

Per ogni ostaggio rilasciato Israele restituirà 3 detenuti palestinesi. Per ogni giorno senza bombe 200 camion di aiuti umanitari ...

Guerra Israele-Hamas, scattano i quattro giorni di tregua: "Ostaggi israeliani liberati e portati in Egitto"

Sono iniziati i quattro giorni di tregua fra Hamas e Israele, lo ha reso noto la radio militare. I 13 ostaggi istraeliani, per lo più donne e bambini, sono stati liberati e, nelle prossime ore, ...