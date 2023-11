Guardiola | «So cosa la gente pensa ma il Manchester City è innocente fino a prova contraria»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 novembre 2023) Pepha parlato in conferenza stampa prima della sfida del suocontro il Liverpool.ha anche parlato della penalità inflitta all’Everton e della polemica sulle 115 accuse rivolte al. Sulle 115 accuse di Premier League e alla sua innocenza : «Perché non dovrei crederci? Sono gli avvocati a difenderci davanti al giudice. Non ho cambiato opinione, aspettiamo e poi accettiamo il verdetto». Sulla detrazione di 10 punti dell’Everton: «Non dirò una parola sull’Everton perché non conosco la realtà di quello che è successo. Sono due casi completamente diversi. Sono due casi diversi, non sono la stessa. Uno è più lungo, è più complicato. So che lasi chiede perché ilnon sia in Conference League ma ...