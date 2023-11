Greta Rossetti prende le distanze e svela cosa farà | “E’ una cosa gravissima”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 24 novembre 2023)le: la nota influencer ed ex tentatrice chiarisce e informa i suoi follower, è ormai nota al pubblico dopo la partecipazione a Temptation Island come tentatrice dove ha rapito il cuore di Mirko Brunetti. Da poche settimane Mirko ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello e solo pochi giorni fa anche la sua ex fidanzata Perla è entrata nel programma televisivo in qualità di concorrente. Intantocontinua a viversi la sua vita fuori e in tanti si domandano se tornerà al GF per un confronto con Mirko? Leggi anche –> Quarto Grado, le anticipazioni della puntata di oggi 24 novembre La fidanzata di Mirkolenelle ultime ore attraverso ...