Grave incidente per Balotelli | uscito dall’auto barcollando

(Di venerdì 24 novembre 2023) Marioha subito unstradale ieri sera a Brescia, in via Orzinuovi. Il calciatore ha perso il controllo della sua Audi Q8, che si è schiantata con grande violenza, distruggendo completamente la parte frontale del veicolo. L’, che ha suscitato grande apprensione, non ha fortunatamente lasciato gravi conseguenze fisiche a; nonostante lo schianto, è ria uscirema illeso. Secondo il Giornale di Bresciaavrebbe rifiutato di effettuare l’alcol test. L’attaccante, che è anche reduce da un infortunio in campo, è stato coinvolto in questointorno alle 20:0. L'articolo proviene da The Social Post.