Grande Fratello | tensioni fuori dalla Casa | interviene la sorella di Perla Ecco a chi si rivolge

Grande Fratello, Greta Rossetti: "Non associatemi più a nessuno, basta"

In tarda serata, l' ex tentatrice Greta Rossetti si è sfogata sui social e ha chiesto di non essere più citata o nominata nel triangolo delinsieme al suo fidanzato Mirko e l'ex Perla Vatiero ., lo sfogo di Grea Rossetti: "Da oggi esisto solo io, non associatemi più a nessuno" Greta ha inoltre minacciato ...

Grande Fratello, il web insorge contro Rosy Chin: "Vogliamo la squalifica". Cosa ha fatto Libero Magazine

Grande Fratello, i social si ribellano contro Rosy Chin: «Squalifica subito» ilmattino.it

Grande fratello: Riavvicinamento per Beatrice e Giuseppe, lui è ancora innamorato

Nella casa del Gf una ex coppia si riavvicina, e si comincia già a parlare di ritorno di fiamma. Nonostante i ringraziamenti generali, si creano nuovi attriti ...

GF, la dichiarazione di Varrese emoziona: "Sono innamorato di lei" (1 / 2)

Vediamo che cosa ha detto Massimiliano Varrese, le sue parole hanno emozionato davvero tutti quanti e della situazione se ne parlerà sicuramente in puntata.