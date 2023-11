Grande Fratello | Rosy Chin rischia grosso | richiesta la squalifica

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 24 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione All’interno della Casa delnon si può stare tranquilli neanche un momento. Ora gli spettatori e gli utenti del web hanno chiesto a gran voce laper un altro concorrente: dopo quella chiesta per Anita e per Letizia, ora si chiede chevenga eliminata dal gioco. Ma come mai? La concorrente avrebbe utilizzato dei termini molto offensivi per riferirsi a dei suoi coinquilini., Mirko e Perla si confrontano tra lacrime ...