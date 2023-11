Grande Fratello | lo sfogo di Angelica con Mirko | ”La cosa che mi è dispiaciuta dell’ingresso di Perla è che ora non sei più tu”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023)si è sfogata conaffermando che il ragazzo, dopo l’ingresso della exVatiero, fosse diverso. Ora cheè ufficialmente una nuova concorrente del, pare che le cose siano cambiate.e locon: ”Non sei più tu” Photo Credits: TorresetteDa quando in casa è entrataVatiero, ex diBrunetti, il ragazzo sembrerebbe aver assunto un atteggiamento differente. Questa ”l’accusa” diBaraldi. Suaveva mosso dei dubbi Greta Rossetti, ex tentatrice di Temptation Island, con cuidopo aver chiuso la sua storia con, ha avuto una relazione tutt’ora ...