GP Valencia | Jorge Martin | “Qui per godermi il weekend”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023) Eccoci qua: l’ultimo appuntamento della stagione è ormai arrivato e tutto si deciderà oggi. Il duello trae Pecco Bagnaia che ha infiammato la seconda parte della stagione è destinato a volgere al termine, chissà se con qualche colpo di scena. Grandi elogi vanno allo spagnolo, capace di arrivare a competere con una moto non ufficiale e di dare fino all’ultimo del filo da torcere all’avversario. E tra l’altro, avrà dalla sua il ‘giocare in casa’, considerato che l’ultima tappa è quella spagnola di. Intanto ieriè intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gran premio e ha parlato così di ciò che si aspetta. GP: “21 punti di distanza non sono tanti” Crediti foto:...