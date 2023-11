Governo | Iv | ' Lollobrigida venga in Parlamento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov (Adnkronos) - "Tommaso Foti dovrebbe rispondere alle evidenze dei fatti. Se il ministroha dovuto chiamare l'amministratore delegato di Trenitalia, come sostiene 'la Stampa', tanto normale la fermata a Ciampino non era". Lo dice la deputata di Italia Viva Isabella De Monte. "Il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia -continua- invece sceglie di mandare la palla in tribuna, con le solite bugie su Renzi. È che la gravità di quanto è successo sulla ‘Freccia blu' non si elude, il ministrodovrà venire ina dare la sua versione dei fatti, anche sulle telefonate che ha dovuto fare per fermare il treno”.